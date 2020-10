🎥 Swinkels reageert meteen na pandoering die de wereld zal rondgaan: "We stonden in een rondo"

We durven wedden dat Arjan Swinkels deze nacht niet gaat slapen. De ex-verdediger van KV Mechelen en nu VVV Venlo kreeg zaterdag de grootste pandoering uit zijn carrière te verwerken: 0-13.

Wat moet je daar nu over zeggen net na de match? "Kansloos met vier uitroeptekens", zei Swinkels bij FOX Sports. "Een nachtmerrie, ja, dat kan je wel stellen. Ik heb er echt geen worden voor, nog nooit meegemaakt dit."



"Je weet dat je het moeilijk gaat krijgen, maar dan moet je wel druk op de bal houden. Dat hebben we geen moment gedaan. We hebben Ajax een enorme dienst bewezen na een midweekse wedstrijd, om ze dan zoveel tijd en ruimte te geven. Dan hebben zij zoveel kwaliteit dat je in een rondo staat. Het is een ontluisterende dag vandaag."

De beelden van de pandoering zijn meteen ook wereldnieuws op de sociale media en ze zullen waarschijnlijk ook opgepikt worden over heel de wereld. "Die kans is vrij groot, ja."