🎥 Conte over Lukaku: "Hij is in alle aspecten nog beter geworden dan vorig seizoen"

In Italië kunnen ze er niet over zwijgen. Romelu Lukaku is een sensatie geworden sinds hij bij Inter is beland. De Rode Duivel scoort aan de lopende band en zijn coach, Antonio Conte, ziet dat hij nog beter is.

"Ik had altijd het gevoel dat Romelu een ruwe diamant was. Daarom heb ik zo op zijn komst aangedrongen toen ik trainer van Inter werd", aldus Conte na de winst tegen Genua. En hij heeft de volgende stap gezet. "Romelu is een andere speler in vergelijking met vorig seizoen. Je hoeft enkel maar te kijken hoe hij de bal aanneemt, hoe hij beweegt, zijn looplijnen, hij is in alle aspecten nog beter geworden", zwaait Conte met lof. ON FIRE | Romelu Lukaku doet het weer! 🔥🇧🇪#GenoaInter pic.twitter.com/zXpejXOkfQ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 24, 2020