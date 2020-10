Eerste kloof in 1B is een feit: Luikenaars en Brusselaars zetten de Vlaamse clubs op achtervolgen

In de Proximus League regent het uitgestelde matchen door het coronavirus. Nog maar drie teams hebben hun volledige kalender tot nu toe kunnen afwerken en twee daarvan staan bovenaan het klassement.

De Proximus League is acht speeldagen ver. Of beter; zou acht speeldagen ver moeten zijn. Zo speelde Westerlo, dat al na twee matchen geteisterd werd door covid-19 nog maar vijf matchen.

Dit weekend werd RWDM - Lierse Kempenzonen uitgesteld en door veel besmettingen bij Deinze kan ook Deinze - Westerlo niet doorgaan op maandagavond. Vrijdag 23 oktober stonden ze nog tegenover elkaar...

Zes- en zevenpuntenkloof

Lommel, Union en Seraing speelden voorlopig wel al hun matchen. Die laatste twee hebben overigens ook al een kloofje op hun eerste achtervolgers te pakken. Promovendus Seraing is de fiere leider met 18 op 24. Union volgt op een punt. Deinze staat derde met 11 punten en als Westerlo alle inhaalmatchen wint komen de Kemphanen op 16 punten.

De eerste echte kloof is dus geslagen in 1B, waar alle teams in totaal vier keer tegen elkaar moeten spelen. Periodekampioenschappen tellen dit seizoen niet mee. Wie na 28 speeldagen leidt, promoveert. Het nummer 2 speel een play-off tegen het nummer 17 van 1A. Pas op 29 november is de eerstvolgende onderlinge confrontatie tussen Seraing en Union.