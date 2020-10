Het leven na Josep Maria Bartomeu: FC Barcelona heeft nieuwe voorzitter voorgesteld

FC Barcelona heeft haar nieuwe voorzitter voorgesteld. Carles Tusquets zal namelijk de rol van Josep Maria Bartomeu overnemen. Er was heel wat kritiek op Bartomeu en gisteren had hij beslist om te vertrekken bij de Catalaanse topclub.

Het Bartomeu-tijdperk bij FC Barcelona is definitief voorbij. De voorbije maanden kwam er heel wat kritiek op de ex-voorzitter en ook zijn relatie met Lionel Messi was niet goed, want de Argentijn wilde dat hij zou vertrekken.

De wens van Messi is gisteren uitgekomen, want Bartomeu heeft de club verlaten. FC Barcelona heeft nu al een opvolger gevonden, want Carles Tusquets wordt de nieuwe president van de Catalaanse topclub.