De Witte beseft dat kloof tussen Club Brugge en Gent groter is geworden: "Het is geen toeval, we hebben fouten gemaakt"

KAA Gent zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Ivan De Witte had zijn club voor het seizoen als dé outsider voor de titel gezien, maar moet vaststellen dat Club Brugge enkel en alleen meer afstand heeft genomen.

Ivan De Witte heeft dan ook geen moeite om toe te geven dat het niveau van blauw-zwart momenteel te hoog gegrepen is voor de Buffalo’s. “Ik vind begeestering in het voetbal zeer belangrijk.”

“Bij Club Brugge zie ik veel begeestering”, aldus de voorzitter van KAA Gent in Sport/Voetbalmagazine. “Bij hen zitten alle radartjes momenteel goed. Ik ben er me van bewust dat het bij ons tijdelijk iets minder is.”

Het is geen toeval dat Club Brugge zo goed presteert

“Het is geen toeval dat ze zo goed presteren”, besluit De Witte. “Het is ook geen toeval dat wij het minder doen. We hebben fouten gemaakt. Maar het was in 2015-2016 ook geen toeval dat wij zo goed presteerden in de Champions League. Ik ben er dan ook zeker van dat we terugkomen.”