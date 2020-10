'PSG zet alle zeilen bij en schakelt zelfs familieleden in om Mbappé uit de klauwen van Real Madrid en Liverpool te houden'

PSG doet er momenteel alles aan om Kylian Mbappé te overtuigen een nieuw contract te tekenen. Zelfs de naaste familie van de Fransman wordt ingezet. Maar het lijkt niet te baten.

Het huidige contract van Kylian Mbappé bij PSG loopt medio 2021 af. Met andere woorden: de Parijzenaren moeten nu schakelen om te vermijden dat de Franse sterspeler voor een prikje wordt opgehaald.

L’Equipe weet dat PSG niet alleen een monsterloon - de exacte cijfertjes kennen we niet - op tafel wil toveren, maar dat de Franse landskampioen ook de familieleden van Mbappé aan het inschakelen is om het in Parijs te houden.

Real Madrid nog steeds in pole?

Mbappé zit ondertussen in een zetel. De interesse van Real Madrid en Liverpool FC is concreet. Het Franse goudhaantje wacht af en kan de voorstellen tegen elkaar afwegen. Al zou Madrid nog steeds dat ene streepje voor hebben…