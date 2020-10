Aaron Leya Iseka staat dicht bij terugkeer naar de Ligue 1

De ex-aanvaller van Anderlecht, die eind vorig seizoen met Toulouse in Ligue 2 speelde, staat op het punt om zich aan te sluiten bij een club in de Ligue 1. Hij zou aan de slag kunnen bij Metz.

Aaron Leya Iseka zou zich aansluiten bij Metz. De Franse club is sinds de ernstige blessure van Ibrahima Niane op zoek naar een nieuwe aanvaller. Niane zou een half jaar geblesseerd zijn door een zware knieblessure.

De ex-aanvaller van Anderlecht zou de gelukkige zijn om Niane te vervangen, want volgens l'équipe zouden Toulouse en Metz woensdagavond een akkoord bereikt hebben over de voorwaarden van een uitleenbeurt.

De Belg zou donderdag zelfs al in Metz verwacht worden voor zijn medische testen. Zo krijgt de landgenoot een nieuwe kans om zich in de Franse eerste klasse te lanceren. Leya Iseka speelde dit seizoen twee wedstrijden in de Ligue 2, maar hij kon nog niet scoren.