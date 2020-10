Andrés Iniesta heeft nog altijd een schitterende herinnering aan Brugge en daar denkt hij graag aan terug

Andrés Iniesta is op zijn 36ste nog altijd aan de slag in Japan. We zullen hem natuurlijk altijd blijven herinneren als die schitterende topvoetballer die bijna twee decennia lang het mooie weer maakte bij Barcelona. Opvallend: de stad Brugge heeft een bijzonder plekje in zijn hart.

Iniesta is zijn jonge jaren als voetballer nog altijd niet vergeten. Hij plaatste een filmpje on line uit die periode, met Louis Van Gaal als trainer. Iniesta stond stil bij het moment dat hij zijn eerste wedstrijd speelde voor het grote Barcelona. Dat was in het Jan Breydelstadion in Brugge.

"Exact achttien jaar geleden, in Brugge", schrijft Iniesta bij het filmpje op Twitter. In 2002 kwamen de Catalanen, mét Iniesta die wedstrijd dus ook tussen de lijnen, met 0-1 winnen tegen blauw-zwart. Maker van het enige en beslissende doelpunt was toen de Argentijn Juan Roman Riquelme.

18 años atrás en Brujas. Mi debut siempre será un día muy especial

💙❤️ @fcbarcelona



18年前のブルージュ。デビューの思い出はいつも特別です。💙❤️ @fcbarcelona pic.twitter.com/NvBrurRNwR — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 29, 2020

Voor Iniesta ligt de enorme waarde van die wedstrijd natuurlijk vooral dat het zijn debuut was in het fanionteam, na enkele jaren bij Barcelona B. "Mijn debuut zal altijd een speciale dag voor me blijven."