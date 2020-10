Vormer gesterkt na twee knappe prestaties: "En nu drie punten tegen Dortmund..."

Ruud Vormer, Mats Rits en Hans Vanaken beheersten het middenveld tegen Lazio. De drie sterkhouders duwden hun jonge ploegmaats naar voor. Enkel spijtig dat de kers op de taart ontbrak.

Vormer besefte dat ook. “We hadden wel meer verdiend. We waren beter. Alleen moet dat ene balletje net goed vallen. Vorige week was dat wel het geval tegen Zenit, nu blijft het 1-1. Het zij zo. Het lukt niet altijd", aldus de middenvelder.

Achteraf overheerste bij de spelers zelfs de ontgoocheling. Het toont de ambitie die door de club raast. "Het is net goed dat we niet tevreden zijn met een gelijkspel tegen een ploeg als Lazio. Nu komt Dortmund op bezoek. Hopelijk wordt dat weer een mooie match en kunnen we de drie punten pakken.”