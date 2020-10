Mignolet met één supersave: "We weten dat we ons kunnen meten met Lazio en Zenit. Nu Dortmund..."

Een hele tweede helft had Simon Mignolet amper iets te doen. De keren dat er een groenhemd in zijn buurt kwam, was op één hand te tellen. Tot er één lange bal kwam en Milinkovic-Savic voor hem opdook...

Mignolet kwam uit en maakte zich zo breed dat de Serviër het doel zelfs niet meer kon zien. Daarom betalen ze hem dus zo dik bij Club... "We waren de beste ploeg, maar we hadden zomaar het deksel op de neus kunnen krijgen", knikte Mignolet. "Tegen zo'n ploeg moet je tot de laatste minuut attent blijven."

Mignolet kon de vele gemiste kansen dan ook snel relativeren. "Het positieve is dat we meestrijden. Dat is toch al niet zo evident. Zenit heeft ook nog geen punt gepakt en dat is goed als je die derde plaats in je achterhoofd moet houden."

Maar die derde plaats is niet de ambitie. "We weten dat we ons kunnen meten met Lazio en Zenit. Dortmund is normaal gezien de sterkste ploeg in deze groep. Dat zullen we volgende week zien hé."