Kopzorgen bij Cercle Brugge: drie titularissen om onduidelijke reden niet in de selectie, waaronder Didillon

Met Cercle Brugge en Charleroi staan zaterdag twee team tegenover elkaar die vorig weekend niet in actie kwamen omdat de tegenstander met te veel coronabesmettingen kampte. Nu wordt Cercle zelf geteisterd.

Cercle mist drie titularissen

Of dat kunnen we toch vermoeden bij het bekijken van de 20-koppige selectie van Paul Clement voor de verplaatsing naar Charleroi. Daarin vier opvallende afwezigen: Thomas Didillon, Jean Marcelin, Jérémy Taravel en Giulian Biancone.

Die eerste drie stonden tijdens de 5-2 overwinning tegen KAA Gent allemaal 90 minuten tussen de lijnen. Een positieve coronatest zou dus een logische verklaring kunnen zijn voor hun afwezigheid.

Wat we wel met zekerheid kunnen stellen is dat dit een flinke aderlating is voor coach Paul Clement. Didillon zal hij vervangen door Warleson, die op de openingsspeeldag een sterke beurt maakte tegen Standard.

Debuut voor Raux Yao?

David Bates en Serge-Philippe Raux Yao zijn mogelijkheden om de leegtes achterin op te vullen. Voor laatstgenoemde zou dat zijn Cercle-debuut betekenen.