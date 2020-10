De Decker heeft bemoedigend en slecht nieuws: "Hij is een frisse verschijning" en "Nurio voelde iets aan de knie"

Elf nederlagen in vijftien wedstrijden... Het tij moet gaan keren bij AA Gent. Wim De Decker verliest de moed echter niet. En hij heeft bemoedigend nieuws, want Vadis Odjidja zou zijn rentree in de basis kunnen maken.

"Volgens mij is hij klaar om een wedstrijd te beginnen”, zegt hij bij Het Nieuwsblad. “Mentaal staat Vadis bovendien heel sterk. Hij heeft de laatste weken natuurlijk ook niet meegemaakt op het veld en dat is toch anders dan voor de jongens die op het veld stonden. Daarom is hij op alle vlakken een frisse verschijning."

De Decker blijft wel voorzichtig. "Je mag niet vergeten dat hij weken out was. We mogen nu ook niet alle druk bij hem leggen, het blijft een groepsgebeuren. Ook al heeft Vadis niet toevallig een bepaalde status afgedwongen in Gent. Hij is intrinsiek volgens mij de beste middenvelder in België. Iedereen weet dat wel. Nu is het aan ons om hem te laten toewerken naar de top."

Wel had hij ook minder nieuws. Nurio Fortuna blesseerde zich tegen Hoffenheim. "Nurio voelde bij een tackle iets aan de binnenkant van de knie. Een scan zal meer info geven."