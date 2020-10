Liverpool denkt aan ex-speler van KRC Genk als vervanger voor de geblesseerde Virgil van Dijk

Kalidou Koulibaly werd de voorbije maanden in verband gebracht met een transfer naar Manchester City, maar een transfer kwam er niet. Nu zou een andere Engelse topclub hem willen binnenhalen, want Liverpool zou interesse tonen.

Kalidou Koulibaly lijkt binnenkort dan toch een transfer te kunnen maken naar de Premier League. Volgens calciomercato zou Liverpool hem namelijk willen binnenhalen als vervanger voor de geblesseerde Virgil van Dijk.

De Engelse topclub zou in januari een bod willen doen op de ex-verdediger van KRC Genk. In de zomer kon Koulibaly naar Manchester City, maar een transfer kwam er nooit. Uiteindelijk haalde Manchester City Ruben Dias van Benfica in zijn plaats.