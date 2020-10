Liverpool zet scheve situatie recht en zorgt voor ongelooflijk record!

Op de Europese voetbalvelden stonden heel wat interessante duels op het programma op zaterdag.

Zo ook in de Engelse Premier League, waar Liverpool het in eigen huis opnam tegen West Ham United. En dat zorgde voor het nodige drama.

2-1

The Hammers kwamen snel op voorsprong via Fornals, een strafschop - omgezet door Salah - zorgde voor 1-1 bij de rust.

Liverpool probeerde wel, maar het had moeilijk om de bezoekers te bedreigen. Pas vijf minuten voor tijd zorgde Jota voor de beslissing. Door de zege is Liverpool voorlopig leider in de Premier League. Ze zijn bovendien zo ook al 63 matchen ongeslagen in eigen huis in competitie, een record.