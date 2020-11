Topschutter opnieuw beschikbaar voor Lazio Roma

De supporters van Lazio Roma zullen opnieuw opgelucht ademhalen want topschutter Ciro Immobile heeft na lange tijd opnieuw negatief getest op het coronavirus.

De Italiaanse aanvaller en kapitein van Lazio was er niet bij tegen Club Brugge in de Champions League en daar maalden ze in Brugge niet om. Vorig seizoen scoorde Immobile 36 doelpunten in de Serie A. Dit seizoen was hij in 4 wedstrijden goed voor 2 doelpunten.

Maar voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge testte hij en enkele andere sterkhouders positief op COVID-19.

Bij Lazio verbleef de hele spelersgroep in quarantaine na enkele nieuwe positieve tests deze week. Maar niet voor Immobile dus. Ook Strakosha en Luiz Felipe zijn er opnieuw bij tegen Torino. Luis Alberto, toch ook een sterkhouder, blijft onbeschikbaar.