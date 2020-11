Mignolet legt vinger op de zere wonde: "Niveau in competitie moet even hoog zijn als in Champions League"

Morgen ontvangt Club Brugge het Dortmund van Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard in Jan Breydel op de derde speeldag in de Champions League.

Club heeft al vier op zes en gaat op zoek naar een nieuwe zege om de droom van Europese overwintering levendig te houden. Mignolet ziet ook enkele collega-Rode Duivels in de ogen. “Ik heb nu niet speciaal contact opgenomen met hen, al zal Thomas er zelf wel naar uitkijken hier terug aan te treden. Het is leuk om tegen hen te spelen. We zullen elkaar voor of na de wedstrijd wel zien.” aldus Mignolet.

Het spelniveau van Club in de Champions League ook doortrekken in de Belgische competitie vindt hij belangrijker: “Er mogen geen ups en downs zijn. Als we dat niveau kunnen brengen in de CL dan is er geen reden om dat in de Jupiler League niet te doen.”