Problemen voor Engelse spits: door een blessure is hij er niet bij tegen de Rode Duivels

Southampton gaf meer uitleg over de blessure van Danny Ings op haar website. Zo werd er gevreesd voor een langdurige blessure. De schade lijkt nog mee te vallen, maar hij zal wel een operatie aan de knie moeten ondergaan.

Danny Ings, dit seizoen al goed voor 5 doelpunten in 7 wedstrijden in de Premier League, zal ongeveer vier tot zes weken buiten strijd zijn. Volgende week neemt Engeland het op tegen de Rode Duivels, maar daar zal Ings dus uiteraard niet bij zijn.

#SaintsFC will be forced to contest with a number of injury concerns, as @IngsDanny is set for a spell on the sidelines: