Verrassing in de maak? Vanzeir is aan het inlopen op Mikautadze in topschuttersklassement 1B

Vandaag zijn de nieuwe klassementen bekendgemaakt in 1B. In het topschuttersklassement had Mikautadze enkele weken geleden al een zeer mooie voorsprong, maar Dante Vanzeir is nu wel aan het inlopen op de aanvaller van RFC Seraing.

Kleine kanttekening: Mikautadze kwam het voorbije weekend niet in actie, omdat de wedstrijd tegen Deinze werd uitgesteld. Daardoor hebben ze dus een wedstrijd minder gespeeld dan Union. Bij Union doet Vanzeir het de laatste weken wel uitstekend, want hij was het voorbije weekend goed voor 2 doelpunten. Daardoor zit de aanvaller aan 5 doelpunten in 2 wedstrijden. Hij heeft nu 9 stuks in de competitie. Mikautadze zit aan 14 doelpunten. In het assistenklassement is het voorlopig iets spannender, want Brüls (Westerlo) en Bernier (RFC Seraing) staan samen aan de leiding met 5 assists. Jallow (RFC Seraing) volgt op de derde plaats met 4 assists. Bij de doelmannen heeft Moris van Union voorlopig de meeste clean sheets en doet daarmee beter dan Özer en Sadin. ⚽️ Pro Scorer - Pro Assist - Clean Sheet ⚽️



▶️ https://t.co/haeCJRPn2L

▶️ https://t.co/HinQSGfsMC#1B pic.twitter.com/G1XeAqsjZk — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) November 4, 2020