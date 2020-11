Masterplan in twee stappen om Europa te veroveren: Manchester City maakt van De Bruyne bestbetaalde speler ooit én haalt wereldster om plaatje compleet te maken

Manchester City wil dé volgende stap zetten om het Europese voetbal de komende seizoenen te domineren. Pep Guardiola heeft daarvoor een dubbelslag in gedachten.

Manchester City won in Engeland alle prijzen, maar voorlopig blijft Europees succes uit. The Citizens willen daar verandering in brengen en bereiden momenteel een dubbelslag voor.

Punt één op de agenda: de contractverlenging van Kevin De Bruyne. De Rode Duivel kan zijn handtekening zetten onder een nieuwe langdurige verbintenis en zo de bestbetaalde speler uit de geschiedenis van de Premier League worden.

Punt twee op de agenda: Lionel Messi - jawel, De Vlo zal minder verdienen dan onze landgenoot - naar de Premier League halen. Naar verluidt gaat de Argentijn in januari zijn krabbel onder een voorakkoord zetten.

Alles voor de Champions League

Op die manier wil Manchester City eindelijk een gooi doen naar de Champions League. Dé ultieme trofee die de blauwhemden de voorbije seizoenen nooit hebben kunnen winnen. Komt daar verandering in?