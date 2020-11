Balette weigert de handdoek in de ring te gooien: "Gent is niet dood"

KAA Gent start met nul op negen aan de Europa League. Opnieuw waren het efficiëntie en pech die de Buffalo's nekten. Een dramatisch rapport dus, maar Peter Balette weigert zich gewonnen te geven.

Balette zat door de positieve coronatest gisteren op de bank bij KAA Gent. Hij zag hoe zijn team de match van de laatste kans verloor, al blijft het mathematisch wel nog mogelijk. Maar wie gelooft nog in de blauwhemden? Balette zelf houdt er alvast de moed in bij Het Nieuwsblad.

“Ik weet niet wat de uitslag in de andere wedstrijd in onze poule was, maar we gaan nu nog niet zeggen dat Europa verloren is voor ons. We bekijken het match per match en starten de volgende wedstrijd opnieuw met het mes tussen de tanden. We zien wel waar het schip strandt.”