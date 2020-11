Enfant terrible Mario Balotelli duikt op en traint mee bij vierdeklasser in Italië

Een nieuwe club vinden die hem een contract aanbiedt blijkt moeilijker dan gedacht, maar ondertussen kan Mario Balotelli zijn conditie onderhouden bij de Italiaanse vierdeklasser Franciacorta, aldus HLN.

De man van het onvergetelijke 'Why always me?'-moment heeft met Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice en Olympique Marseille enkele mooie clubs op zijn CV staan. Zijn voorlopig laatste passage bij Brescia, was echter geen onverdeeld succes. De club heeft in juni dan ook éénzijdig het contract met het enfant terrible verbroken.

Imago versus klasse

Zijn imago van lastpak begint zwaarder en zwaarder door te wegen en steeds minder clubs zijn bereid hem in huis te halen. Jammer dat iemand met zijn intrinsieke klasse en neus voor goals moet afglijden naar de Italiaanse 4e klasse om toch nog maar enigszins het gevoel te hebben voetballer te zijn.

Volgens de Italiaanse krant ‘Corriera della Sera’ traint hij daar mee in afwachting van een transfer. Clubs als Bologna, Genua, Besiktas en het Roemeense Cluj werden genoemd maar zijn imago van moeilijke jongen is zelfs voor een makelaar als Mino Raiola een serieus obstakel.