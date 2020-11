Eindelijk... Manchester United weet terug wat winnen is na 1-3 zege bij Everton

Het begon niet goed voor Ole Gunnar Solskjær en zijn mannen die net na het openingskwartier tegen een 1-0 achterstand moesten aankijken. Bernard kon, tegen de gang van het spel in, zijn ploeg op voorsprong brengen.

Manchester United gaf niet op en bleef de druk opvoeren. De gelijkmaker kwam er snel. Het was sterspeler Bruno Fernandes die op voorzet van Luke Shaw de 1-1 kon binnenknikken.

De beste kansen waren voor United, dat er ook efficiënt mee omging. Op het halfuur kon man in vorm Bruno Fernandes zijn tweede doelpunt scoren, dit keer op assist van Marcus Rashford. Rusten bij een verdiende 1-2 voorsprong voor Manchester United.

➡️ 10 goals in his last 10 #PL away games.@B_Fernandes8 𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀 life on the road! 🛣#MUFC #EVEMUN pic.twitter.com/uEwknelUM0