Barcelona-speler wordt geopereerd: vrees voor enkele maanden blessureleed

Barcelona-speler Ansu Fati wordt maandag geopereerd aan de knie. Dat laat de club in een aankondiging op sociale media weten.

Ansu Fati startte in de eerste helft tegen Real Betis, maar bleef na rust in de kleedkamer en werd vervangen door Lionel Messi. De aanvaller moest zijn wedstrijd staken door een scheur in de meniscus aan de linkerknie. Maandag wordt de youngster al geopereerd. Momenteel is nog niet duidelijk hoelang Ansu Fati out is, maar men vreest voor enkele maanden.

Het toptalent stroomde vorig seizoen vanuit de jeugdopleiding van Barcelona door naar het eerste elftal. Ondertussen kwam hij al 43 keer in actie voor Blaugrana. Dit seizoen verzamelde Fati al 596 minuten gecombineerd in La Liga en de Champions League. Daarin wist hij vijf keer te scoren.