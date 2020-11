Geen Romelu Lukaku bij de Rode Duivels? Serie A verbiedt spelers af te reizen naar nationale ploeg

Lokale gezondheidsautoriteiten in Italië verbieden de spelers van Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma en Sassuolo om te vertrekken naar hun nationale teams in verband met het coronavirus. Zien we dan toch geen Romelu Lukaku in de selectie van Roberto Martinez?

Ondertussen zijn we het al gewend, spelers die geen deel meer uitmaken van een selectie na een positieve coronatest. Heel wat trainers zien dan ook hun spelers komende interlands liever niet vertrekken. In Italië gaan ze nog een stap verder. Spelers van Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma en Sassuolo krijgen van lokale gezondheidsautoriteiten niet de toestemming om af te reizen naar hun land om aan te sluiten bij hun nationale ploeg. Geen Romelu Lukaku? Deze beslissing komt er omdat er bij elk van deze ploegen in de laatste week een speler positief heeft getest op het coronavirus. Het protocol van de Serie A schrijft voor dat de spelers zich dan 10 dagen moeten afzonderen. Hierdoor lijkt Romelu Lukaku de komende interlands tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken te missen.