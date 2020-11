Even vertrouwen tanken voor de Rode Duivels! Nacer Chadli geeft meteen 2 assists in zijn eerste 11 speelminuten van het seizoen

Daar is hij dan, Nacer Chadli! De Belgische flankspeler kwam dit seizoen voor het eerst in actie en was meteen beslissend voor zijn nieuwe werkgever Basaksehir.

Nacer Chadli heeft voor het eerst in meer dan een half jaar nog eens iets kunnen tonen op een voetbalveld. De winger speelde op 7 maart zijn laatste match voor Anderlecht en werd nadien door Monaco aan Basaksehir verkocht. Zondag kwam hij voor het eerst in actie voor zijn Turkse club. En hoe! Met nog 11 minuten op de klok en bij een 0-1 achterstand tegen Genclerbirligi werd hij ingebracht en hij bedankte voor het vertrouwen met twee assists. Het werd 2-1. Chadli bij de Rode Duivels Leuk om zo naar de Rode Duivels te trekken. Toen hij geselecteerd werd had hij nog niet gespeeld. Nu heeft hij 2 assists na 11 speelminuten achter zijn naam. "Zijn situatie is moeilijk ja. Maar hij heeft in het verleden heel veel betekend voor de nationale ploeg. Zo kunnen we zijn situatie ook beter inschatten", verklaarde bondscoach Roberto Martinez zijn keuze voor de ex-speler van Anderlecht.