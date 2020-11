Hoogspanning bij Barça: 'Koeman zet Messi op de bank, maar sterspeler was daar niét van op de hoogte'

De spanningen bij FC Barcelona gaan nog niet liggen. Integendeel: sinds dit weekend is er nog maar eens een twistpunt bijgekomen. Ronald Koeman en Lionel Messi liggen op ramkoers.

Ronald Koeman liet Lionel Messi afgelopen zaterdag op de bank beginnen tegen Real Betis. De Vlo haalde uiteindelijk zijn gram door na de rust te imponeren en Barça de overwinning te bezorgen met twee doelpunten.

Na de wedstrijd liet de Nederlandse coach uitschijnen dat Messi met lichte kwaaltjes kampt. In het kamp van de Argentijnse sterspeler zelf wordt dat echter ontkend. Het was voor De Vlo dan ook een verrassing dat hij niet aan de wedstrijd mocht beginnen.

Interne machtsstrijd

Volgens de Spaanse kranten kadert de hele situatie in de interne machtsstrijd die bij Barça aan het woeden is. Koeman wil duidelijk maken dat hij alleen de baas is. En dan moeten de voorzittersverkiezingen nog beginnen.