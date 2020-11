Van Roda JC-coach mag het allemaal wat minder braaf: "Het is dat mijn dochter al verkering heeft, anders kon ik er een paar uitkiezen"

Roda JC blijft met een voorlopige elfde plaats ver onder de verwachtingen in de Nederlandse Eerste Divisie. Jurgen Streppel, de coach van Kerkrade, hekelde op eigenzinnige manier het koorknaapjesgedrag van zijn jongens.

In een interview voor het competitieduel tegen Jong Utrecht legde Jurgen Streppel de vinger op de wonde. Bekijk onderstaand heerlijk interview. We zien het pakweg Yves Vanderhaeghe of Wim De Decker alvast niet gauw zeggen.

Bij Roda JC lopen met Jordy Croux en Stefano Marzo overigens twee jongens met ervaring in de Jupiler Pro League rond.