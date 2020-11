PSG-directeur pookt de geruchten op: "PSG is één van de clubs die Cristiano Ronaldo kan betalen"

Het gerucht gaat al eventjes de ronde dat Juventus eraan denkt om Cristiano Ronaldo na dit seizoen te verkopen. Leonardo wakkert die geruchten in de Franse media alleen maar aan.

PSG wordt al langer gelinkt aan Cristiano Ronaldo. Bovendien wil Juventus FC de Portugees na het seizoen verkopen om er nog een centje aan te verdienen. De Oude Dame denkt aan een prijskaartje van vijftig miljoen euro.

“Als Cristiano naar een andere club gaat is het simpel”, aldus sportief directeur Leonardo. “In dat geval zijn er vijf of zes clubs die kans maken op de Portugees en die hem kunnen betalen. PSG is één van die clubs.”