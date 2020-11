Leuven maakt zich op voor komst Rode Duivels: "Ik ben een fan van het eerste uur van OHL, maar..."

De Rode Duivels nemen het de komende dagen op tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken. Niet de Heizel, maar Den Dreef zal het decor zijn voor de interlands. Binnen de Leuvense politiek werd al geopperd dat zo'n extra kosten nutteloos zijn. Mohamed Ridouani countert.

“Het gaat om wedstrijden achter gesloten deuren”, klinkt het bij de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani in Het Laatste Nieuws. “Dit brengt geen speciale kosten met zich mee. We zorgen voor wat we altijd doen bij eersteklassewedstrijden.”

Ook de veiligheidsdiensten zullen geen extra werk hebben. “De politie maakt een inschatting en geeft advies over het risico. Dat ligt zeer laag bij interlands. Of ik geen samenscholing van fans vrees? Ook dat houden we in de gaten.”

Ook de burgervader ziet het als een eer dat de Rode Duivels in zijn stad zullen voetballen. Meer zelfs: hij kan als één van de enigen toegang krijgen tot het stadion. “Ik ga dat niet vragen. (lacht) Ik kijk graag voetbal en ben een fan van het eerste uur van OHL, maar als burgemeester moet ik het goede voorbeeld geven.”