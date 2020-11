Rode Duivels krijgen meer luxe aan Den Dreef dan op de Heizel: "Die zijn van Premier League-niveau"

De Rode Duivels nemen het de komende dagen op tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken. Niet de Heizel, maar Den Dreef zal het decor zijn voor de interlands. Maar waarom koos de Belgische voetbalbond voor het voetbalstadion van OH Leuven.

Er zijn de redenen die we al meermaals hebben gelezen. Zo heeft OHL al een partnership met de Red Flames, is de luchthaven van Zaventem gemakkelijk bereikbaar en zijn er geen zorgen over de Brusselse avondklok.

Maar dat is niet alles. De infrastructuur van OHL is van wereldklasse. Zo is de grasmat dezelfde als het groene juweeltje van Leicester City. Meer zelfs: er zijn voltijds vier terreinverzorgers aan de slag. Twee greenkeepers worden zelfs overgevlogen vanuit de Britse zusterclub.

De Rode Duivels zullen zich meteen thuis voelen in onze kleedkamers

Marc Brys beseft bovendien dat de Rode Duivels het één en ander gewend zijn. “Ze zullen zich alvast meteen thuis voelen in onze kleedkamers”, aldus de coach van OHL in Het Laatste Nieuws. “Die zijn van Premier Leagueniveau.”