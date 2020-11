Thierry Henry plaatst zich voor Amerikaanse play-offs: "We hebben één wedstrijd om ons seizoen te redden"

Thierry Henry zijn avontuur als hoofdtrainer kende nog maar weinig succes. Alhoewel, Montréal Impact won zondag in de slotminuten waardoor het zich plaatste voor de play-offs in de Major League Soccer. Thierry Henry maakt dus nog steeds kans op de Amerikaanse landstitel.

De Canadese club deelde op sociale media de speech van Thierry Henry: “Luister heel goed naar me. We hebben één wedstrijd om ons seizoen te redden, wie weet wat daarna nog in de play-offs gebeurd. Je moet er in geloven. Wil is de sleutel, zelfs meer dan dat."

Moeilijke start als hoofdtrainer

Het kwam al snel op achterstand tegen DC United, maar de spelers hadden duidelijk de boodschap van hun trainer begrepen. Voormalig toptalent van Barcelona Bojan Krkic hing de bordjes snel weer op gelijke hoogte. Ook Victor Wanyama (Ex-Tottenham en -Beerschot) kwam tot scoren. Montréal Impact boog twee minuten voor het einde een 2-1 achterstand om. De Canadezen mogen zich nu dus klaarmaken voor de Play-offs.

Eerder was Thierry Henry ook al actief als assistent van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. In 2018 begon hij aan een avontuur als hoofdtrainer bij Monaco. Na teleurstellende resultaten werd de Franse voetballegende al na drie maanden weer ontslagen. Deze keer lijkt hij bij het Canadese Montréal Impact wel zijn stempel op het elftal te drukken.