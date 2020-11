Ook Youri Tielemans wil orde op zaken stellen tegen Engeland: "Wil echt niet met een nederlaag terugkeren"

Zondagavond ontvangen de Rode Duivels Engeland in het kader van de Nations League. Een uitgelezen mogelijkheid om revanche te nemen voor de nederlaag op Wembley (2-1) van vorige maand. Ook Youri Tielemans, die over het Kanaal de pannen van het dak speelt, heeft nog een rekening te vereffenen.

Je zou het haast vergeten, maar ook Youri Tielemans is nog altijd amper 23 jaar. Al wordt hij omwille van zijn 32 caps stilaan als een ancien beschouwd. "Ik ben er nu al vier jaar aan een stuk bij. Je voelt dat je evolueert bij elke interland, zowel op als naast het terrein. Een ancien zou ik mezelf nog niet noemen, maar ik voel me sowieso wel een volwaardig deel van deze groep", vertelt Tielemans op de persconferentie.

Waarna Tielemans ook de rol van Roberto Martinez in zijn ontwikkeling schetst. "Het was hij die mij gelanceerd heeft bij de Rode Duivels. Ik kan er alleen maar positieve zaken over vertellen. Hij is er niet alleen voor ons als we bij de nationale ploeg zijn. Hij zal er altijd zijn, voor eender welke speler. Zoiets geeft heel veel vertrouwen, je voelt je heel welkom bij hem."

"Genoeg gelachen"

Een maand geleden gingen de Belgen met 2-1 onderuit op Wembley. Er leek nochtans geen vuiltje aan de lucht, maar de Belgische machine stokte na de pauze. "Natuurlijk hebben we iets recht te zetten. De eerste helft hadden we er alles onder controle, we speelden echt goed. In die tweede helft stopten we precies met voetballen. Hopelijk kunnen we dat zondag rechtzetten, we willen winnen en ons plaatsen voor die Final Four. Er blijft een beker te winnen, dus ook deze match is belangrijk. Ik wil echt niet terugkeren naar Engeland met een nederlaag, er is al genoeg gelachen daar."

Vaste waarde bij het nummer 1 van de FIFA-ranking, vaste waarde bij de koploper van de Premier League: het gaat Tielemans momenteel voor de wind. "Dat besef ik maar al te goed. Ik ben bevoorrecht", besluit de ex-speler van Anderlecht.