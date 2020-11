🎥 Bijna held van de ploeg: doelman trekt mee naar voor in blessuretijd maar kopt op de lat

Tijdens de interlands wordt er niet gevoetbald op het hoogste niveau, maar wel in de tweede divisie. Dat is zo in Belgiƫ, maar ook in Nederland wordt er dit weekend gespeeld in de tweede klasse, oftewel de Keuken Kampioen Divisie.

Zaterdagavond nam NAC Breda het op tegen Telstar. NAC zit voor de tweede keer in korte tijd in de tweede klasse nadat ze tussen 2000 en 2015 onafgebroken in de Eredivisie speelden. Ze spelen wel elk jaar mee voor promotie. Tegen Telstar was het lange tijd een draak van een wedstrijd. NAC kwam in de tweede helft op voorsprong via Jethro Mashart en dat doelpunt bleek voldoende te zijn. Maar bijna werd het alsnog gelijk want in de 93e minuut krijgen de bezoekers een hoekschop waarbij ook doelman Schendelaar mee naar voren trekt. De bal komt ook bij de doelman maar hij kopt de bal op de lat. Spijtig voor hem, want een doelpunt maken als doelpunt is een van de meest unieke dingen die je kan doen. šŸ˜Ø Jasper Schendelaar... ZO DICHTBIJ...



Toch wint @NACnl, met 1-0 van @telstar1963nv. #nactel pic.twitter.com/bWbTtqXHEi — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 14, 2020