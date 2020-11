Kevin De Bruyne verklaart indrukwekkende statistieken van Lukaku bij Rode Duivels: "Niveau ligt hier lager"

Het is nog niet zeker of Romelu Lukaku zondag fit genoeg is om op te draven tegen Engeland in de Nations League. Zaterdagavond gaf De Bruyne wat meer info bij de verzamelde pers.

Lukaku zit in 87 wedstrijden al aan 55 doelpunten, met zulke statistieken kan je uitpakken. Maar De Bruyne wil dat toch even nuanceren. "Hij is heel belangrijk, maar statistieken bij een nationale ploeg geven niet altijd een correct beeld", zegt hij bij HLN.

"Maar voor mij is dat ook zo. De moeilijkheidsgraad is veel lager in veel interlands. Al is Romelu ongetwijfeld een topspits, dat bewijst hij bij zijn club ook", meent De Bruyne.

Eindronde

De Bruyne wil zich met de Rode Duivels kwalificeren voor de eindronde van de Nations League, daarvoor wordt er best niet verloren tegen Engeland. "Ja, dat is het doel, ons kwalificeren. Maar eerlijk gezegd... ik weet niet wanneer die eindronde gespeeld wordt. Er is nog zoveel tijd tussen. Ik wil eerst nog 50 wedstrijden met Manchester City winnen", besluit de middenvelder.