Roberto Martinez heeft positief nieuws over Romelu Lukaku

Zondag nemen de Rode Duivels het op tegen Engeland. Bij onze nationale ploeg is er nog wat twijfel over de beschikbaarheid van Romelu Lukaku, maar bondscoach Roberto Martinez is optimistisch.

Roberto Martinez gaf vandaag meer uitleg over de spelers die nog onzeker zijn voor de topper tegen Engeland. Zo is Eden Hazard er zeker niet bij, maar Romelu Lukaku zou er misschien wel bij zijn. "We zijn erg blij met de trainingssessie van Romelu van gisteren. Alles was onder controle. Ik ben ook na zijn sessie van vandaag optimistisch", onthulde de coach van de Rode Duivels.

"Er is natuurlijk nog wat twijfel, want hij moet zich nog bij de groep voegen, maar ik ben blij met zijn training", vertelde Roberto Martinez. "Ik denk dat ik op alle spelers kan rekenen, maar Jeremy Doku, Leander Dendoncker en Dedryck Boyata moeten wel nog getest worden om te zien of ze 100% in orde zijn", aldus de bondscoach.