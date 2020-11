Voormalig Manchester United-aanvaller aangeduid als interim-trainer bij Derby County na ontslag van Phillip Cocu

De Nederlander Phillip Cocu werd zaterdag ontslagen door de Engelse tweedeklasser Derby County. Speler-trainer Wayne Rooney wordt nu aangeduid als interim-trainer.

In 2019 miste Derby County de promotie naar de Premier League maar nipt. Derby-trainer Frank Lampard vertrok naar Chelsea, Phillip Cocu werd zijn opvolger. Vorig seizoen werd het nog tiende. Nu staat het na een 6 op 33 laatst in de Championship.

Wayne Rooney tekende begin dit jaar een contract als speler-trainer bij Derby County. De 35-jarige Engelsman was er ook actief als assistent van de ontslagen Cocu. Aangezien de club midden in een overname zit, willen ze nog even wachten met het aanstellen van een nieuwe trainer. Dat weet Sky Sports.

Daarom zal Wayne Rooney de komende wedstrijden optreden als interim-trainer. Zijn club hoopt eind november de overname rond te hebben. Daarna wordt er gekeken naar een nieuwe coach.