Lierse K. is topschutter weken kwijt na drieste ingreep Nicolas Rommens

Lierse K. leed afgelopen weekend een pijnlijke nederlaag op bezoek bij RWDM. Het werd 2-0 voor de Brusselaars, dat een helft met zijn tienen moest spelen na een drieste ingreep van Rommens op de enkels van Allach.

Vlak voor rust ging RWDM-speler Nicolas Rommens vol door op de enkel van Ayyoub Allach. De ref was onverbiddelijk en trok meteen rood. Ondanks de numerieke meerderheid ging Lierse K. in een zwakke tweede helft kopje onder in Molenbeek.

Allach probeerde het na de pauze nog even, maar kon toch niet verder. Lierse K. zal de komende weken geen beroep kunnen doen op de topschutter.

De Pallieters maakten maandag bekend dat de voorste ligamenten van Allachs enkel gescheurd zijn. Er wacht hem een inactiviteit van 4 à 6 weken. Een stevige aderlating voor Lierse K., dat het na een prima start moeilijk heeft in 1B.

Het Bondsparket maakte overigens bekend dat het een schorsing van drie speeldagen eist voor Nicolas Rommens. Al kan RWDM nog in beroep gaan tegen dit voorstel.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Nicolas Rommens ( @RWDMolenbeek ) 3 w. schorsing (effectief) vanaf 18.11.2020 + boete € 1500 (effectief)— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) November 16, 2020