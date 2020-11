125 jaar Duivels: u kan HIER uw beste elftal samenstellen én de beste bondscoach ooit verkiezen

125 jaar Rode Duivels... Daarin passeerden heel wat spelers de revue, maar niet allemaal zijn ze bijgebleven. De KBVB is op zoek naar het beste elftal van die 125 jaar en u krijgt uw stem. Stel uw ideaal elftal samen en er hangt ook nog een leuke prijs aan vast.

Stemmen doet u HIER!

De Koninklijke Belgische Voetbalbond roept naar aanleiding van haar 125ste verjaardag de hulp in van alle voetbalfans om te bepalen welk elftal en welke Bondscoach het allerbeste team vormen in de vaderlandse voetbalgeschiedenis. Supporters kunnen de komende weken via de website van de KBVB kiezen tussen 127 internationals en 11 coaches en zo het 125 Years Icons Team samenstellen. “Sinds 1895 hebben we door alle generaties heen ongelooflijke talenten zien passeren wat het voor de fans niet evident maakt om knopen door te hakken”, zegt Stefan Van Loock van de KBVB.

Definitief bepalen of Wilfried Van Moer het pleit wint van Kevin De Bruyne, of Enzo Scifo het haalt van de huidige aanvoerder Eden Hazard en of Roberto Martinez het vuur aan de schenen kan leggen van Guy Thys, verkozen tot de beste trainer van de wereld na het WK in 1986 in Mexico. Dat is waar het de komende weken allemaal om draait tijdens de verkiezing van het 125 Years Icons Team van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

“Wij selecteerden aan de hand van verscheidene parameters 127 spelers en 11 coaches die tijdens hun carrière een enorme bijdrage leverden aan het nationale elftal. Nu is het aan de supporters want zij bepalen het definitieve team, elf spelers in een 4-3-3-opstelling en één coach”, vertelt Stefan Van Loock, persattaché van de Rode Duivels en de Red Flames en auteur van het jubileumboek “1895, 125 jaar ontroerend erfgoed” over de Belgische voetbalgeschiedenis.

Generatieclash

Op elke positie zullen supporters moeten kiezen tussen bijvoorbeeld spelers die nu nog actief zijn, zij die het mooie weer maakten tijdens het WK in Mexico ‘86 of de oude gloriën die in 1920 in Antwerpen de voetbalfinale van de Olympische Spelen wonnen. “Langs deze weg zullen heel wat mensen een deel van de vergeten Belgische voetbalgeschiedenis leren kennen en zullen de discussies over wie de beste doelman of spits ooit is binnen heel wat gezinnen opnieuw beginnen”, zegt Van Loock, die de komende weken op de website van de Voetbalbond samen met oud-internationals en kenners de mogelijke kandidaten per linie zal wikken en wegen.

