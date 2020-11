Frank de Boer zag "een fantastische wedstrijd" van België tegen Engeland en ziet veel potentiële EK-winnaars: "Als alles klopt kunnen we ons met hen meten"

Frank de Boer heeft zijn start bij Oranje als bondscoach gemist, maar boekte tegen Bosnië Herzegovina zijn eerste overwinning. Hij probeert Nederland klaar te stomen voor het EK in 2021 en acht onze Noorderburen niet kansloos.

Nederland verzekerde zich onder Ronald Koeman voor Euro 2020. Het EK werd echter met een jaar uitgesteld en Barcelona kwam aankloppen. Koeman vertrok en zijn positie werd overgenomen door Frank de Boer. Hij laat zich bij Voetbal International uit over het EK.

Pieken op WK

"Het is wel lekker als je spelers hebt die weten wat een groot toernooi betekent. In dat opzicht hebben we een nadeel. Het grootste deel maakte geen groot toernooi mee, maar we hebben wel veel talent in deze groep. Mogelijk wordt het WK ons piekmoment", legde De Boer uit.

Spanje en België

Hij zal proberen om met Oranje "nadrukkelijk aanwezig te zijn op het EK" en noemde twee landen. "Spanje is normaal gesproken een team om rekening mee te houden. Dat geldt ook voor België dat een fantastische wedstrijd speelde tegen Engeland."

Een uitgesproken favoriet pikte hij er niet uit. "Er gaan echt veel landen meedoen om de eerste plaats. Je hebt veel goede landen. We kunnen ons met ze meten, maar dan moet alles kloppen."