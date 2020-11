Courtois wil de komende twee jaar cashen: "We weten wat er misliep tegen Zwitserland, beter toen dan op een EK of een WK"

Deze keer mag het niet verkeerd aflopen. De Rode Duivels kregen twee jaar geleden al een lesje van Zwitserland en dat willen ze niet meer meemaken. De motivatie om de eerste trofee- al is het niet de hoofdprijs - binnen te halen, is alvast groot bij Thibaut Courtois.

Courtois herinnert zich dat die motivatie iets anders was tegen de Zwitsers. "Na de gewonnen match tegen IJsland dachten we dat het wel ging loslopen. Dat mag je nooit doen in het internationaal voetbal. We mochten zelfs verliezen met twee goals verschil. Deze keer zijn we klaar. Tegen Engeland hebben we laten zien dat we er zin in hebben. We leerden uit die match tegen Zwitserland. Deze keer moet er concentratie zijn van begin tot einde. Maar goed, die les leer je beter in de Nations League dan op een EK of een WK."

Courtois is op zijn hoede voor Denemarken, dat zich niet zonder slag of stoot zal gewonnen geven. "Ze kunnen zich ook kwalificeren en weten ook dat dit een finale is. Ze hebben spelers vanuit alle grote competities. Eriksen mag je bijvoorbeeld geen ruimte geven of hij vindt de spitsen tussen de lijnen."

Voor Courtois is het nu de tijd om te cashen met de Duivels. Hij won zowat alles op clubgebied, maar wil dat eerste goud met de nationale ploeg. Met drie toernooien in twee jaar heeft hij daar nu de kans voor. "Het is de droom van elke speler hier om een groot toernooi te winnen. Dat is onze betrachting en daar willen we nu alles aan doen!"