Ploegmaat bij U21 denkt dat Club-huurling Openda klaar is misser voorgoed uit te wissen: "Hij speelt met vertrouwen"

Wout Faes hoopt met de nationale beloften de poort naar het EK open te beuken. Een overwinning bij Bosnië & Herzegovina en het is zover. Om die te bewerkstelligen, rekenen de U21 op Loïs Openda, die bij zijn ploeg Vitesse steeds vlotter de weg naar doel vindt.

De 21-jarige youngster, door Club Brugge uitgeleend aan Vitesse, is dus volop bezig om open te bloeien. En zeggen dat hij nog de schlemiel was toen de beloften bij godbetert Moldavië met 1-0 gingen verliezen. Openda miste toen van op de stip de gelijkmaker.

"We hebben Openda zijn gemiste penalty niet kwalijk genomen", stelt ploegmaat Wout Faes in Het Laatste Nieuws. "Hij nam zijn verantwoordelijkheid, dan kun je niet boos zijn. Hij zal het zichzelf achteraf wel aangetrokken hebben, dat is logisch, maar hij heeft die knop zeker al omgedraaid."

Dat is te merken aan zijn prestaties in clubverband. Bij Vitesse maakte hij vier goals in zijn laatste vijf wedstrijden. Ook hoopgevend met het oog op de nationale ploeg. "Het helpt als je het zo goed doet bij je club. Hij speelt met vertrouwen", ziet Faes.

De troepen van Jacky Mathijssen is bij winst tegen Bosnië & Herzegovina zeker van deelname van het WK. Bij een ander resultaat zijn de Belgen afhankelijk van de andere uitslagen. Er moet dus gescoord worden. "En dan is het geruststellend als je iemand als Openda hebt."