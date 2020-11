'Franse aanvaller wil naar andere club verkassen met oog op EK'

Dinsdag was Olivier Giroud nog tweemaal trefzeker bij Frankrijk in de 4-2 overwinning tegen Zweden. Maar met het oog op het EK (en WK) zou hij graag richting een andere club trekken.

Althans dat melden enkele Franse en Engelse kranten. Giroud speelt momenteel bij Chelsea, nu ja speelt... Dit seizoen kon hij in 3 invalbeurten nog maar 33 minuten verzamelen in de Premier League. In de League Cup startte hij tegen Tottenham maar toen werd Chelsea uitgeschakeld.

Timo Werner staat in de spits bij Chelsea en de jonge Tammy Abraham is tweede keuze, Giroud dus pas derde keuze. Frans bondscoach Didier Deschamps zou Giroud hebben aangespoord om naar een andere ploeg te trekken om speelminuten te verzamelen.

Zo zouden Marseille en Bordeaux geïnteresseerd zijn om Giroud aan te trekken maar de 34-jarige Fransman zou zelf liever bij een iets grotere naam tekenen.