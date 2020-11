Verrassende terugkeer in de maak? 'Manchester United wil twee andere Premier League-clubs aftroeven voor Rode Duivel'

Krijgen we binnenkort opnieuw een Rode Duivel extra te zien in de Premier League? Het zou zomaar kunnen, want Manchester United heeft plannen.

Adnan Januzaj zou kunnen terugkeren naar de Premier League. Manchester United denkt er volgens Don Balon namelijk aan de terugkoopoptie in het contract van de Rode Duivel te activeren. Dure optie De optie is er wel eentje van 35 miljoen euro, dus Januzaj zou daarmee wel opnieuw een dure vogel worden in de Premier League. Eerder meldde The Sun ook al de interesse van Southampton en Brighton. Mogelijk krijgen we dus een transferoorlogje binnen de Premier League voor de Rode Duivel van Real Sociedad.