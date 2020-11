Verwelkomt Alderweireld straks een wereldkampioen bij Tottenham? "Ik zou nooit nee zeggen tegen Mourinho"

Op zijn 33e is Sami Khedira op een dood spoor beland bij Juventus. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af en in een interview heeft de middenvelder aangegeven dat hij graag nog in de Premier League zou voetballen.

Sami Khedira zou normaal gezien aan zijn zesde seizoen bezig zijn bij Juventus, maar de Duitse middenvelder werd opzij geschoven door Andrea Pirlo. De wereldkampioen zoekt een volgende werkgever en die zoektocht zou hem weleens naar de Premier League kunnen brengen.

In een interview met Sky Germany gaf Khedira immers aan dat het zijn jongensdroom was om ooit in de Engelse competitie actief te zijn. "Toen ik er in de Champions League speelde hebben de sfeer en de stijl altijd indruk op me gemaakt."

Tegen Mourinho zou ik geen nee zeggen, maar zo zijn er nog coaches.

De club waar hij nu het hardst mee in verband wordt gebracht is Tottenham, de club waar Jose Mourinho, zijn ex-trainer bij Real Madrid, nu aan de slag is. "Hij is een winnaar, een kampioen. Ik vond het fijn om met hem samen te werken, maar er zijn veel coaches waar ik mee wil samenwerken. Tegen Mourinho zou ik geen nee zeggen, maar zo zijn er nog coaches", besloot hij.