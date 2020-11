Als je denkt dat je alles gehoord hebt: 'Virton haalt slag thuis en mag terug naar 1B'

Hoe zou het nog zijn met Excelsior Virton, vroeg u zich ongetwijfeld af? Wel: er is bijzonder groot nieuws.

Excelsior Virton heeft namelijk zijn slag thuisgehaald bij een rechtbank. Dat laat alvast RTBF weten. En de gevolgen zijn enorm.

De ploeg uit de Gaume mag volgend seizoen opnieuw aansluiten ... in 1B. Voor dit seizoen is dat te laat, maar volgend jaar zullen ze dus in 1B mogen spelen.

1B

Opmerkelijk: de club geeft dit jaar een algemeen forfait in de tweede amateurklasse, waar het naartoe moest degraderen na problemen met het behalen van de proflicentie vorig jaar.

De Luxemburgers hebben een claim tegen de voetbalbond lopen van 15 miljoen euro en ook de spelers die ondertussen bij andere ploegen spelen blijven in het vizier. Benieuwd hoe dit allemaal zal aflopen.