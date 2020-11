Liverpool bij de rust al grotendeels klaar met Tielemans & co. en beent Tottenham bij

Na zijn glansrol bij de Rode Duivels is Youri Tielemans bij zijn club Leicester weer met de voeten op de grond gezet. Het trok naar Anfield Road voor één van de toppers van de speeldag. Liverpool was een maatje te groot en won met klinkende 3-0-cijfers.

Youri Tielemans was de enige Belg aan de aftrap. Dennis Praet moest het stellen met een plek op de bank. Van daar zag hij Leicester eerder knullig op achterstand komen. Een hoekschop belandde op het hoofd van Evans en die kopte zo pardoes in eigen doel. De voorsprong was wel verdiend voor Liverpool en vier minuten voor de pauze kopte Jota de voorzet van Robertson tegen de netten.

Doelhout bespaart Leicester zwaarder verlies

Een geruststellende 2-0 voor Liverpool dus aan de rust en in de tweede helft kwam er geen ommekeer van. Ook Dennis Praet, die na ruim een uur het veld betrad, kon hier niet voor zorgen. Integendeel, Liverpool trof verschillende keren het doelhout en Schmeichel trachtte ook nog het aantal doelpunten te beperken.

Het zou alsnog 3-0 worden via een kopbalgoal van Firmino in de slotminuten. Liverpool komt zo samen met Tottenham aan de leiding. Met twee punten minder vormen Leicester en Chelsea nu het achtervolgingsduo.