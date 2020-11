🎥 Adnan Januzaj is beslissend en houdt zijn ploeg helemaal aan kop in La Liga

Adnan Januzaj heeft nog eens van zich doen spreken. In de recente interlands van de Rode Duivels was hij er dan wel niet bij, zijn ploeg Real Sociedad rekent wel nog altijd op hem. Sociedad scheert hoge toppen in La Liga en dankzij Januzaj blijft dat ook nog even duren.

Sociedad had zijn vorige vijf wedstrijden winnend afgesloten en begon als leider aan het nieuwe voetbalweekend. Op het veld van Cádiz, dat zich ook al knap in de top vijf wist te manoeuvreren, stond het na 65 minuten spelen nog altijd 0-0. Januzaj ontving de bal op rechts, net buiten het strafschopgebied. Even veinzen en dan met links een enig mooie voorzet trappen. Perfect op het hoofd van Alexander Isak geschilderd en die kon hierdoor eenvoudig binnenkoppen. Goed voor de 0-1 en de enige goal van de match. Er was dus een cruciale rol weggelegd voor Januzaj. 🇧🇪 | Adnan Januzaj schildert de bal heerlijk op het hoofd van Alexander Isak! 🎨#CádizRealSociedad pic.twitter.com/aIpWnFlL4g — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 22, 2020 Door zijn assist won Sociedad al voor de zesde keer op rij en blijft het ook aan kop in Spanje. Eerste achtervolger Atlético Madrid volgt op drie punten.