Iedereen bij Lille dolblij voor Jonathan David: "Die eerste goal verdiende hij zo hard"

De twijfel is weg. Jonathan David heeft eindelijk zijn eerste goal te pakken bij zijn nieuwe werkgever en daar is iedereen bij Lille OSC blij mee.

"We voelen dat Jonathan elke dag vertrouwen wint. Ik wil hem feliciteren met zijn eerste competitiedoelpunt. Het is verdiend en hij verdiende die goal zelfs wat vroeger. Maar het gaat niet alleen om de goal! Hij speelde echt een topmatch. Met zijn beweging liep hij zich constant vrij zodat we altijd opties hadden", was Xeka bij Téléfoot lovend over de ex-speler van KAA Gent. "We zijn erg tevreden over hem."

"Voor ons is het een non-event. We weten dat hij graag die eerste wou maken en de fans zagen hem ook graag op het scorebord", gaf Jérémy Pied aan. "Iedereen is blij voor hem, dat zag je wel aan de vreugde op de bank na zijn goal. Ik verricht veel werk met hem en hij verdient dat eerste doelpuntje zo hard. We weten dat hij er nog veel gaat maken."