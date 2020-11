Eindelijk goed nieuws voor Klopp: absolute sterspeler is terug fit voor de dienst

Jürgen Klopp heeft eindelijk eens goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg. Mo Salah is terug klaar voor de dienst.

Mo Salah had tijdens de interlandbreak met Egypte positief getest op het coronavirus. De aanvaller van Liverpool FC had geen symptomen, maar moest in quarantaine.

Jürgen Klopp kan morgen in de Champions League tegen Atalanta opnieuw een beroep doen op zijn sterspeler. Salah heeft negatief getest en kan spelen.