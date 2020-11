"Het verval van Club Brugge is structureel": analist is duidelijk na mindere prestaties van blauw-zwart

Club Brugge zit momenteel een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Ook tegen Borussia Dortmund was het kwaliteitsverschil opnieuw duidelijk merkbaar.

"Met dit vormpeil denk ik dat Club Brugge niet veel te zoeken heeft in de 1/8e finales van de Champions League", analyseert Tom Boudeweel bij Sporza. "Derde worden in de groep is voor een Belgische ploeg een goede prestatie. En dan moeten ze er in de zestiende finales van de Europa League staan."

Want ook in die Europa League werden ze de voorbije seizoenen al een paar keer met de neus op de feiten gedrukt. En dat moet nu de komende maanden toch wel beter, want blauw-zwart had toch wel de nodige ambities in Europa.

Verval

Het verval is volgens Boudeweel echter structureel: "Het werd in de terugronde van vorig seizoen al ingezet. Dat had toen te maken met de aanvallers die niet meer scoorden, maar het blok achteraan hield wel alles nog tegen en het middenveld scoorde. Dat is ondertussen ook weg."

"Het is niet altijd slecht, maar het is een probleem dat voorlopig niet op te lossen valt. Los van de eerste plaats moet je ook kijken naar de prestaties op het veld."